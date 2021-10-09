banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Denize sıfır stat
Denize sıfır stat
Ballon D'Or adayları açıklandı
Ballon D'Or adayları açıklandı
Türkiye - Norveç: 1-1
Türkiye - Norveç: 1-1

Apartman garajında yakılan tandır yangına neden oldu

Sivas’ta bir apartmanın garaj kısmında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu, çıkan dumandan etkilenen dört kişi tedavi altına alındı.

Asayiş 09.10.2021, 12:02
Apartman garajında yakılan tandır yangına neden oldu

Sivas’ta bir apartmanın garaj kısmında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu, çıkan dumandan etkilenen dört kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas’ta Tuzlugöl Mahallesi 32. Sokakta meydana geldi. Bir apartmanın garaj kısmında başlayan yangın yoğun duman oluşturdu. Apartmandan yayılan dumanlar ise mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına almayı başardı. Dumandan etkilenen biri çocuk dört kişiye ilk müdahale olay yerine giden 112 ekipleri tarafından yapıldı. İki kişi hastaneye nakledildi. Her dört kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının dört katlı apartmanın garaj kısmında yapılan tandırdan çıktığı tahmin ediliyor. Apartman sakinleri bir gün önce tandırın yakılarak tandırda ekmek pişirildiğini ileri sürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1