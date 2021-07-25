banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aşı karşıtıydı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Aşı karşıtıydı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Karadeniz için uyarı: sya Kaplan Sivrisineği
Karadeniz için uyarı: sya Kaplan Sivrisineği
Aşı yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla
Aşı yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla
İşte ekonomisi en kırılgan ülkeler!
İşte ekonomisi en kırılgan ülkeler!

Antalya’daki moloz yangınında gökyüzü bulutla kaplandı, güneş kızıla döndü

Antalya’da dağlık alandaki moloz yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeden güneş kızılımsı bir görüntü aldı.

Asayiş 25.07.2021, 19:24
Antalya’daki moloz yangınında gökyüzü bulutla kaplandı, güneş kızıla döndü
banner502

Antalya’da dağlık alandaki moloz yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeden güneş kızılımsı bir görüntü aldı.

Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi’ndeki dağlık alanda saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Molozların bulunduğu alanda rüzgarın etkisiyle bir anda alevler yayıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye gelen itfaiye ile bir kepçe, alevlere müdahalede bulundu. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeden güneş kızılımsı bir görüntü aldı.

Yangın ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
banner501