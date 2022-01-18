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Antalya’da "Yasaklı tür" olan bin 663 adet köpek kayıt altına alındı

Antalya’da "Yasaklı türler" olarak belirlenen bin 663 köpek kayıt altına alındı. Antalya bu sayı ile İstanbul, İzmir ve Ankara’dan sonra 4’üncü il oldu. Kayıt altına aldırmak istemeyenlerin merkezi ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi oldu. Bakımevine son 1 ayda 30 yasaklı ırk teslim edildi. Bakımevi yetkilileri ise sorumluluğun ilçe belediyelerinde de olduğunu belirterek vatandaşların daha çok bakımevi yakınlarına köpekleri bırakıp gitmesinden şikayet etti.

Asayiş 18.01.2022, 10:31
Antalya’da "Yasaklı tür" olan bin 663 adet köpek kayıt altına alındı

Antalya’da "Yasaklı türler" olarak belirlenen bin 663 köpek kayıt altına alındı. Antalya bu sayı ile İstanbul, İzmir ve Ankara’dan sonra 4’üncü il oldu. Kayıt altına aldırmak istemeyenlerin merkezi ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi oldu. Bakımevine son 1 ayda 30 yasaklı ırk teslim edildi. Bakımevi yetkilileri ise sorumluluğun ilçe belediyelerinde de olduğunu belirterek vatandaşların daha çok bakımevi yakınlarına köpekleri bırakıp gitmesinden şikayet etti.

"Yasaklı türler" olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının kayıt altına alınması için verilen süre 14 Ocak günü doldu. Bu sürece kadar Antalya’da bin 663 adet hayvan kayıt altına alındı. Antalya bu sayı ile İstanbul, İzmir ve Ankara’dan sonra 4’üncü il oldu. Köpeklerini kayıt altına aldırarak dışarıda tasmasız gezdirenlere ise 14 bin 900 TL ceza uygulanacak. Kayıt altına aldırmak istemeyenlerin merkezi ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi oldu. Kayıt altına aldırmak istemeyen bazı kişilerin bakımevi yakınına bıraktıkları öğrenildi. Bakımevine son 1 ayda 30 yasaklı ırk teslim edildi.

“O hayvanlar hangi ilçede ise orada barınakta el konulacak”

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Asım Karabulut, “Tehlikeli ırklar diye bahsedilen 6 köpek ırkına yönelik olarak 14 Ocak saat 24.00 kadar kayıt altına alınmamış hayvanların kayıt süresi sondu. Biz bu amaçla Cuma günü 24.00 kadar vatandaşımız mağdur olmasın diye sistemleri açık tuttuk. Bu kapsamda bin 663 adet hayvan kayıt altına alındı. Bu rakam ile Antalya İstanbul, İzmir ve Ankara’dan sonra 4’üncü il oldu. Kayıt altına aldıran vatandaşlarımız sorumluluğu bundan sonra başlıyor. Çünkü köpekleri dışarı çıkardığı zaman kayıt belgesini yanında bulundurması lazım. Ağızlık ve tasma devamlı takılması gerekir. Burada önemli olan vatandaşlar tarafından ortak kullanılan alanlar, çocuk bahçelerine sokmamaları gerekiyor. Tasmasız şekilde gezdirmenin cezası 14 bin 900 TL para cezası var. Kayıt altına alınmadı ise de ceza uygulanacak. O hayvanlar hangi ilçede ise orada barınakta el konulacak” dedi.

“Burada görev yetiştiriciye düşüyor”

Karabulut, “Tüm köpeklerin yılda en az bir kez kuduz ve karma aşısını olması gerekiyor. Karma aşıları hayvanların birbirine geçirdiği hastalıkları önlüyor. Biz de il müdürlüğü olarak bu hizmetleri veriyoruz. Tehlike arz eden köpekler diş ve çene yapıları kuvvetli hayvanladır. Fakat tüm köpekler aslında tehlikelidir. Burada görev yetiştiriciye düşüyor. Yetiştiricinin de tehlike arz etmeyecek şekilde yetiştirmeye yönelik biz eğitimler veriyoruz. Vatandaşlarımızdan hayvanlarını iyi yetiştirmelerini istiyoruz” sözlerine yer verdi.

“Bunlardan 30 tanesi son 1 ay içerisinde getirildi”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi Sorumlu Veterineri Gülsüm Kulaksız ise, “Barınağımıza şuanda 130 tane tehlike arz eden köpek var. Bunlardan 30 tanesi son 1 ay içerisinde getirildi. Bu süre içerisinde hayvanın bakımını karşılayamayacak olan vatandaşlarımız maalesef bakım evimizin yakınlarına terk edip gitmek zorunda kaldılar. Ya da başıboş bırakıp ihbar sonrası gidip biz aldık. Buraya gelen hayvanlara ömür boyu bakılacak ve rehabilite dilecek. Burada ömürlerinin sonuna kadar yaşayacaklar. Bu hayvanların tekrar sahiplerine geri verilmek gibi bir durum söz konusu değil. Şuanda kayıt altına alınmayan hayvanlara yönelik de ilgili kurumlarca gerekli işlemler yapılacak.

“Kısırlaştırmanın insanları zorladığını düşünüyoruz”

Kulaksız konuşmasını şöyle sürdürdü: “Her hayvan ırkının beslenme koşulları var. Mamaların fiyatları zor geliyordur. Kısırlaştırmanın insanları zorladığını düşünüyoruz. Yeni yayınlanan genelge kapsamında büyükşehir tabiri geçmemektedir. Yerel yönetim olarak geçmektedir. Bu da ilçeler ve büyükşehir demektir. Maalesef yasaklı ırklar tehlike arz eden köpekler büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda denilse de bu Antalya genelinde tüm belediyelerin sorumluluğundadır. Bu konuda da çok zorlanıyoruz. Maalesef ilçe belediyeler yerimiz yok, kapasitemiz yeterli değil diyerek vatandaşları bize yönlendiriyorlar” sözlerine yer verdi.

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