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Antalya’da tur midibüsü devrildi: 7’si Rus, 8 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yol kenarına devrildi. Kazada 7’si Rus turist, 1’i rehber olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Asayiş 16.10.2021, 10:16
Antalya’da tur midibüsü devrildi: 7’si Rus, 8 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yol kenarına devrildi. Kazada 7’si Rus turist, 1’i rehber olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Kaza, İlçeye bağlı turizm bölgesi Sorgun Mahallesi Acısu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otellerden Rus turistleri alarak Manavgat istikametine seyir halindeki Ali Arslan’ın kullandığı 31 ACB 886 plakalı tur midibüsü, yağmur sonrası kayganlaşan yolda virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazada 7’si Rus turist, 1’i rehber olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve trafik ekibiyle Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat itfaiye birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi. Devrilen otobüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

“Ben hayatımda böyle bir şey görmedim”

24 yıldır araç kullandığını belirten otobüs şoförü Ali Arslan, “Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Tam viraja geldiğimde otobüs adeta kayıp gitti. Elimden hiçbir şey gelmedi. Burada yoldan çıkıp devrildi” dedi. Öte yandan kazanın meydana geldiği yerin yakınında, kazayı görerek duran tur minibüsüne otomobilin arkadan çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Jandarma ekipleri her iki kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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