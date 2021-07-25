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Antalya’da hortum sahili vurdu: 6 yaralı

Antalya’nın Aksu ilçesi Kemerağzı bölgesinde bulunan sahilde çıkan hortumda gölgeliklerin çarptığı 6 turist hafif şekilde yaralandı.

Asayiş 25.07.2021, 18:36
Antalya’da hortum sahili vurdu: 6 yaralı
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Antalya’nın Aksu ilçesi Kemerağzı bölgesinde bulunan sahilde çıkan hortumda gölgeliklerin çarptığı 6 turist hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde bir otelin sahil kısmında bir anda oluşan hortum sebebiyle şezlonglar ve gölgelikler yerinden fırladı. Olayda gölgeliklerin çarpması sebebiyle Ekaterina Kostromina, Tatiana Burunova, Larisa Bugoutdinova, Nevena Georgijev, Oksana Sorokina ve Daragana Sposic isimli yabancı uyruklu 6 turist hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kısa süren ancak etkili olan hortumun ardından sahilde savrulan gölgelik ve şezlonglar otel görevlileri tarafından toplanarak yeniden düzenleme yapıldı.
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