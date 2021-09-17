Annesini öldüren katil zanlısı tutuklandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, annesini başına keserle vurarak öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hançerli Çeşme Sokak’ta saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İki katlı evin üst katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kamil Güler (35), annesi Nermin Güler’i (66) başına keserle vurarak öldürdü. Eşini arayan Recep Güler (68) telefona cevap alamayınca durumdan şüphelendi ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

Eve giden polis ekipleri kapının açık olduğunu ve kanlar içerisinde yerde yatan Nermin Güler’i gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kısa sürede yakalanan Kamil Güler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Kamil Güler’in daha önce de annesiyle tartıştığı öğrenildi.