Anneler Günü’nde büyük acı yaşadı

Tokat’ta apartmanın 3. katından düşen kızının başında gözyaşı döken annenin feryatları yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, olay Gaziosmanpaşa Bulvarı Latifoğlu Konağı karşısındaki apartmanda meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3. katındaki balkondan beton zemine düşen 31 yaşındaki Bahar Buzluk ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale etti. Bu sırada kızının yerde baygın şekilde yattığını gören anne Hülya Buzluk gözyaşlarına boğuldu. “Bugün Anneler Günü, beni öptün yavrum” diyerek gözyaşı döken anneyi polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Ağır yaralanan kadın ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Hülya Buzluk, kızının nasıl düştüğünü görmediğini belirterek, “Ben Kur’an-ı Kerim okuyordum. Babası uyuyordu, kardeşi de ders çalışıyordu. Yemeğini yiyince sanırım balkona çıkmış. Tedavi görüyordu, şizofren hastalığı vardı” dedi.

Polis ekipleri kadının balkondan dengesini kaybederek mi düştüğü yoksa atladığının mı tespit edilmesi için inceleme başlattı.