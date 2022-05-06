Ankara’da vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Ankara’nın Evren ilçesinde havaların kurak olmasından dolayı Evren Belediyesi ve vatandaşlar yağmur duasına çıktı. Evren Müftüsü Mehmet Usta’nın yaptığı yağmur duasında bir anda şiddetli bir yağmur yağmaya başlaması dikkati çekti. Yağmur duasına Evren Kaymakamı Murat Akyüz, Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal da katıldı. Ellerini ters bir şekilde semaya kaldıran vatandaşlara belediye tarafından yemek de dağıtıldı.