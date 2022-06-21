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Ankara’da seyir halindeki araç alev topuna döndü
Ankara’nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki araç cayır cayır yanarak kullanılmaz hale geldi.
Asayiş 21.06.2022, 19:21
Ankara’nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki araç cayır cayır yanarak kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesi Çetin Emeç Bulvarı’nda meydana geldi. Merkez istikametine seyir halindeki araç biranda alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenle alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.