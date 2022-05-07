Ankara’da küçük yaşta çocuklara alkol satışının engellenmesine yönelik asayiş uygulaması

Ankara’nın Çankaya ilçesinde küçük yaşta çocuklara alkol satışının engellenmesine yönelik eğlence mekanlarında asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Kaçakçılık ve Çocuk Şube Müdürlüklerine bağlı 52 ekipten oluşan 300 polisin katılımı ile küçük yaşta çocuklara alkol satışının engellenmesine yönelik eğlence mekanlarında asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca denetim gerçekleştiren ekiplerce 18 yaşından küçüklerin eğlence mekanlarına girişini engelleme ve genel asayiş uygulaması nedeniyle çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Yasal düzenlemelere uymayan işletmelere de cezai işlem uygulandı.