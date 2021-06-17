Ankara’da inşaattan düşerek ölen kardeşler toprağa verildi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir okulun inşaatında çalıştıkları esnada düşerek hayatlarını kaybeden iki kardeş, Ordu’da toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi’nde okul inşaatında çalışan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Tınış (51) ve kardeşi olan evli ve 4 çocuk babası Şaban Tınış (46), iskelenin devrilmesi sonucu dün 7’nci kattan aşağıya düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, iki kardeşin hayatlarını kaybettiğini belirledi. İnşaatın müteahhidi, ifadesi alınmak üzere polis tarafından emniyete götürüldü.

Bura yapılan işlemlerin ardından iki kardeşin cenazesi, Ordu’nun Kumru ilçesine gönderildi. İki kardeş, Karacalar Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, cenaze yakınları ve ilgililer katıldı.