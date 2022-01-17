Ankara’da bir grup avukat, Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu

Ankara’da bir grup avukat ve vatandaş Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sanatçı Sezen Aksu’nun "Şahane bir şey yaşamak" isimli şarkısında geçen "Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e" sözlerine yönelik suç duyurusunda bulunan avukatlar, sanatçının bu ifadelerinde Hz. Adem ve Hz. Havva’yı toplumda itibarsızlaştırmanın hedeflendiğini ve bu söylemin İslam dinine inanan vatandaşlar üzerinde haklı bir öfke uyandırdığını belirtti.

Suç duyurusunun ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Avukat Mikail Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Şüpheli, kamuoyunda infiale yol açabilecek tarzda, İslam Peygamberi ilk insan Hz. Adem ve Hz. Havva hakkında kamuya açık bir şekilde dini toplumda saygınlığını aşağılayacak şekilde ifadeler kullanmıştır. Bu ifadelerle şüpheli, Hazreti Adem ve Hazreti Havva’yı itibarsızlaştırmayı hedeflemiştir. Bu durum İslam dinine inananlar bakımından haklı bir öfke uyandırmıştır. Nitekim şüphelinin Youtube kanalında, Facebook sayfasında ve internet sitesinde birçok kişinin şüpheliye karşı ifade ettiği gibi kamuoyunda ve basın yayın organlarında şüpheliye karşı bir öfke oluşmuştur. TCK’nın 216/3 ve 218’inci maddeleri mucibince tecziyelerine karar verilmek üzere haklarında kamu davası açılmasına, evvelemirde TCK 54 ve 55’inci maddeleri ve CMK 123 mucibince eşya ve kazanç müsaderesine, ayrıca 5651 sayılı Kanun uyarınca içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı verilmesini talep ediyoruz.”