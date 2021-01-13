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Ankara’da bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Asayiş 13.01.2021, 17:09
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Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara’dan Beypazarı istikametine gelmekte olan Ahmet Atıcı’nın (34) kullandığı 06 BPY 015 plakalı Peugeot marka otomobil, kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü Ahmet Atıcı olay yerinde hayatını kaybetti.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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