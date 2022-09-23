Ankara merkezli 4 ildeki operasyonda 21 bin 500 TL sahte para ele geçirildi

Ankara merkezli 4 ilde sahte para ile uyuşturucu ticareti yapan 57 şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 21 bin 500 TL sahte para, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde sahte para ile uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 57 şahsa yönelik Ankara merkezli olarak İstanbul, Yozgat, Çankırı ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 70 ekip halindeki 200 personelin dedektör köpeklerin de katılımı ile düzenlediği operasyonda 21 bin 500 TL sahte para, 10 gram kokain, 47,6 gram metamfetamin, 23,4 gram eroin, 20 gram esrar, 200 adet sahte ve kaçak alkol, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkıdan çevirme tabancaya ait çok sayıda fişek, 32 adet sentetik hap, 2 adet uyuşturucu madde içmekte kullanılan cam pipo ele geçirildi. Şüphelilerin sosyal medya platformlarından sahte para ile telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik eşya alışverişi yaptıkları, uyuşturucu madde kullanan şahıslara madde satışından sonra para üstü olarak sahte para verdikleri ve Mernis adreslerinde oturmadıkları veya yıkılacak gecekonduları Mernis adresi olarak gösterdikleri tespit edildi.

Uyuşturucu maddelere şifreli isim

Şüphelilerin telefon dinlemelerine yakalanmamak için şifreli görüşme yaptıkları, eroin maddesine ‘Erol amca’, metamfetamin maddesine ‘Metin amca’, sentetik haplardan birine ‘Leyla abla’, yine bir başka sentetik hapa ‘Sem amca’ şeklinde tabirler kullandıkları, uyuşturucu kullanan şahısların torbacılara ödeyecekleri paraları da ‘borç’ olarak tabir ettikleri öğrenildi. Şahısların uyuşturucu parası bulabilmek için hırsızlık başta olmak üzere birçok farklı suça karıştıkları da tespit edildi.