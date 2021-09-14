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Amasya’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Amasya’da seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yükselen dumanlarını fark edemeyen sürücü ise çevredekilerin "Yanıyorsun" sesleriyle araçtan çıkarak kurtuldu.

Asayiş 14.09.2021, 20:25
Amasya’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Amasya’da seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yükselen dumanlarını fark edemeyen sürücü ise çevredekilerin "Yanıyorsun" sesleriyle araçtan çıkarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Elvan Coşkun’un kullandığı 05 ABH 186 plakalı otomobil, Türkistan Caddesi’nde seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların “Yanıyorsun” diye seslenmeleri üzerine dumanları fark ettiğini anlatan Coşkun, aracı yol kenarına çekip durdurarak yardım istediğini söyledi.

Önce çevredeki esnafların yangın tüpleriyle, sonrasında da Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından araç çekiciyle kaldırıldı. Coşkun, olayı duyar duymaz gelen yakınlarını da sakinleştirmeye çalıştı.

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