Almanya’da bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki Türk çocuğu hayatını kaybetti

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde 13 yaşındaki arkadaşıyla birlikte okula gittiği sırada bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki Ece Sarıgül hayatını kaybetti.

Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Illerkirchberg’de okula gittikleri sırada dün sabah saatlerinde 13 ve 14 yaşındaki iki kız çocuğu bıçaklı saldırıya uğradı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından iki kızın da yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, 14 yaşındaki Ece Sarıgül’ün hayatını kaybettiği ifade edildi. Yaralı olan 13 yaşındaki Nerea M.’nin tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

Şüphelinin saldırının ardından yakınlardaki bir mülteci merkezine kaçtığı ifade edilerek, polis tarafından 27 yaşındaki şüpheli saldırgan da dahil olmak üzere 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, şüpheli saldırganın Eritre kökenli olduğu ifade edildi. Şüphelinin bıçakla kendini yaraladığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ulm Polis Şefi Bernhard Weber yaptığı açıklamada, Eritreli şüphelinin oturma iznine sahip olduğunu belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki Sarıgül’ün saldırıda hayatını kaybetmesi nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade ederek, 13 yaşındaki diğer kız çocuğunun ise bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.