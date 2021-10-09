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Almanya tarafından Afganistan’a sınır dışı edilen çete lideri Sanger Ahmadi ve adamları, İstanbul Bahçelievler’de bir otele düzenlenen operasyonla yakalandı. Alman polislerini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen ve rahat bırakılmaması durum

Almanya tarafından Afganistan’a sınır dışı edilen çete lideri Sanger Ahmadi ve adamları, İstanbul Bahçelievler’de bir otele düzenlenen operasyonla yakalandı. Alman polislerini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen ve rahat bırakılmaması durumunda Afganları cinayete teşvik edeceğini açıklayan Ahmadi’nin, “Lions-Cartel” isimli uyuşturucu çetesinin başında olduğu iddia ediliyordu.

Asayiş 09.10.2021, 10:30
Almanya tarafından Afganistan’a sınır dışı edilen çete lideri Sanger Ahmadi ve adamları, İstanbul Bahçelievler’de bir otele düzenlenen operasyonla yakalandı. Alman polislerini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen ve rahat bırakılmaması durum

Almanya tarafından Afganistan’a sınır dışı edilen çete lideri Sanger Ahmadi ve adamları, İstanbul Bahçelievler’de bir otele düzenlenen operasyonla yakalandı. Alman polislerini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen ve rahat bırakılmaması durumunda Afganları cinayete teşvik edeceğini açıklayan Ahmadi’nin, “Lions-Cartel” isimli uyuşturucu çetesinin başında olduğu iddia ediliyordu.

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