Alkollü şahıslar denetimde polislere zor anlar yaşattı

Adana’nın Kozan ilçesinde kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen “Huzur ve Güven” uygulamasında polis ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermedi. Uygulamalarda ehliyetsiz bir sürücünün aracının çekilmesi sırasında olay yerine gelen iki alkollü kişi ise polislere zor anlar yaşattı.

Adana’nın Kozan ilçesinde kette bir çok noktada 180 polis ekibi ile “Adana Güven ve Huzur” uygulaması yapıldı. Polis ekipleri uygulamada kural ihlali yapan sürücülere idari işlem yaptı. Uygulama noktasında aracı çalışmayan bir sürücüye polis ekipleri aracı iterek yardımcı olurken ehliyetsiz bir sürücünün aracı çekildiği sırada uygulama noktasına gelen alkollü iki kişi önce polislerle ardından araç çekicisine güçlük çıkardı. Çekilen aracın peşinden koşan alkollü kişi ise araç sahibinin arkadaşı olduğunu ifade ederek aracın çekilmemesi için polislerle tartıştı. Polisler ve aracı çekilen vatandaş alkollü şahısları sakinleştirmek için dakikalarca uğraştı. Polisleri dakikalarca uğraştıran iki alkollü şahıs, polislere ve çevreye hakaret etmesi, trafikte zor anlar yaşatması nedeni ile ekip otosuna güçlükle bindirildi. Polisleri dakikalarca uğraştıran iki kişiye ise kabahatler kanunu 35. maddesi gereğince 1234 TL idari para cezası uygulandı.

Kentin huzur ve güveni için gerçekleştirilen uygulamada 168 araç , 661 kişi sorgusu yapılırken, 1 araç trafikte men edildi, 15 araca çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. Uygulama genelinde 37 bin 662 TL idari para cezası uygulanırken ruhsatsız 1 av tüfeği ele geçirildi.