Alevlere teslim olan iki ahşap ev küle döndü

Kastamonu’nun Cide ilçesinde çıkan yangında iki ahşap ev küle döndü. İtfaiye ekipleri, yangının başka evlere sıçramasını önlemek için soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Kastamonu’nun Cide ilçesi İsaköy köyü Aşağı Kozak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan bir eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ekipler, yangının diğer evlere sıçramasını önlemek için soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken iki ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi.