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Alanya’da polisten uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 10.06.2021, 13:15
Alanya’da polisten uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Şekerhane Mahallesi’nde bulunan bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis ekipleri yaptıkları aramalarda 5.13 gram bonzai, 3.70 gram esrar, 1,53 gram metamfetamin, 10 adet Lyrica isimli hap ele geçirdi. Olayla ilgili M.A.(49), H.G.(40), T.E.(40) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden T.E. savcılık talimatıyla ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken diğer iki şüphelinin ise bugün adliyeye sevk edildi.
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