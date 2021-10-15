Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katsayı uygulamasını kaldırıp 4+4+4 uygulamasını başlatarak imam hatiplilerin fetret devrini biz sonlandırdık" dedi.
Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesi kavşağında pancar yüklü kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, UMKE ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesi kavşağında pancar yüklü kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, UMKE ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
Asayiş 15.10.2021, 15:50
Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesi kavşağında pancar yüklü kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, UMKE ve çok sayıda ambulans sevk edildi.