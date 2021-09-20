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Aileler arası kavgada 1 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 20.09.2021, 09:29
Aileler arası kavgada 1 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Şehit Er Ayhan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında çıkan kavgada B.T. başına aldığı darbe sonucu yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bildirilen adrese gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kavgaya karışan iki kişiyi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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