Ağrı’da 130 kilo ambalajlı, 450 kilo da açık tütün ele geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce tütün kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda 130 kilo ambalajlı ve 450 kilo açık tütün ile 80 koli kaçak boş makaron ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tütün mamulleri kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda 80 koli gümrük kaçağı boş makaron, 9 koli üzerinde TAPDK bandrolü bulunan boş makaron, 130 paket bandrolsüz tütün ele geçirildi. Ağrı Valiliğinden konuyla ilişkin yapılan açıklamada, “80 koli içerisinde bin 350 paket (toplamda 270 bin adet/dal) gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen boş makaron, 9 koli içerisinde 450 paket (toplamda 90 bin adet/dal) üzerinde TAPDK bandrolü bulunan boş makaron, 1 kiloluk 130 paket halinde çeşitli markalarda toplamda 130 kilogram ambalaj paketli bandrolsüz tütün, her biri 5 kilogram olan 90 adet şeffaf poşet içerisinde toplamda 450 kilogram açık tütün, yaklaşık 50 adet şeffaf poşet içerisinde toplamda 30 kilogram sigara sarımında kullanılan filtre, içerisinde 100 adet bulunan 2 koli halinde sigara sarma makinesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili şüpheli 2 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu’na ve 4733 Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun’a muhalefet suçu kapsamında işlem başlatılmıştır” denildi.