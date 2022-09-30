Son Dakika
Dr. Eray Güçlüer: “Yunanistan’ın Adalara çıkardığı zırhlı taktik araçlar, ana silah sistemi olabiliyor”
Afganistan polisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil’de düzenlenen intihar saldırısında 19 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.
Afganistan polisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil’de düzenlenen intihar saldırısında 19 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.
Asayiş 30.09.2022, 08:53
Afganistan polisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil’de düzenlenen intihar saldırısında 19 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.