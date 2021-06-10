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Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da bir evin bahçesinde ekilmiş 514 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 10.06.2021, 14:22
Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da bir evin bahçesinde ekilmiş 514 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesinde ikamet eden M.T. isimli şahsın kenevir bitkisi ekimi yaptığı bilgisi alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 500 gram kubar esrar maddesi ile boyları 5 cm ve 2.2 metre arasında değişen toplam 514 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli M.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
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