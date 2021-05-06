banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemesi başladı
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemesi başladı
Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda
Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda
Gaziantep için skandal ifadeler!
Gaziantep için skandal ifadeler!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!

Adana’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

Adana’da bir kişi tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında tabancayla iki bacağından vuruldu.

Asayiş 06.05.2021, 05:06
Adana’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

Adana’da bir kişi tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında tabancayla iki bacağından vuruldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şenol A. (28), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın nedeni bilinmezken ikili kısa sürede kavgaya tutuştu. Kimliği belirlenemeyen şüpheli, Şenol A.’ya tabanca ile ateş açarak her iki bacağından da yaralayıp olay yerinden kaçtı. Şenol A., özel araçla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, bulduğu 2 boş kovan ile 3 adet dolu fişek üzerinde delil çalışması yaptı.

Polisi olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.
Yorumlar (0)
16°
hafif yağmur