Adana’da işletmecinin müşterisini pompalı tüfek ile vurduğu restoran kundaklandı

Adana’nın Pozantı ilçesinde işletmecisi tarafından müşterisini pompalı tüfek ile vuran restoran kundaklandı. Yangını fark eden vatandaşın ihbarı ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Alpu mahallesinde bulunan bir restoranda çıktı. Yangını fark eden vatandaşın ihbarı ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde müşterisini pompalı tüfekle vuran restoranda gerçekleşti. Siyah plakasız araç ile restorana gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler restoranı yakarak ateşe verdi. Yangını fark eden bir vatandaş durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri 3 saatlik çalışmanın ardından yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olay yeri inceleme ekipleri restoranda inceleme yaparken, polis ekipleri restoranı kundaklayan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.