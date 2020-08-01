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Adana’da bin 590 litre kaçak içki ele geçirildi
ADANA'DA PİYASA DEĞERİ 410 BİN LİRA OLAN BİN 590 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 01.08.2020, 09:45
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Adana’da piyasa değeri 410 bin lira olan bin 590 litre kaçak içki ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi’nde kaçak içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında piyasa değeri 410 bin lira olan bin 590 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili C.B. isimli zanlı gözaltına alındı.
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