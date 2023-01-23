Adana’da 4 sanığa FETÖ’den toplam 22 yıl 11 ay hapis cezası

Adana’da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 4’ü toplam 22 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.A, N.Y., T.I., F.B. ve K.Y. ile avukatları ile katıldı. Sanık K.Ç. ise duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların FETÖ’nün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduklarını, Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığını ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını belirtti. Savcı, sanıklar M.A, N.Y., T.I., F.B. ve K.Ç.’nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, sanık K.Y.’nin ise örgütteki konumuna ilişkin detaylı bilgiler vermesi dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan K.Ç.’yi 7 yıl 6 ay, F.B. ve T.D.’yı 6 yıl 3’er ay, K.Y.’yi ise etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık M.A. ve N.Y.’nin beraatlerine karar verildi.

Sanık K.Ç. hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama emri çıkartıldı.