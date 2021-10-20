ABD’de liseye düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişiyi öldüren saldırgan suçlamaları kabul etti

ABD’nin Florida eyaletinde 2018 yılında Marjory Stoneman Douglas Lisesine düzenlenen silahlı saldırının zanlısı olan 19 yaşındaki Nikolas Cruz, hakkındaki 17 cinayet ve 17 cinayete teşebbüs suçlamasını kabul etti.

ABD’nin Florida eyaletinin Parkland kentinde 14 Şubat 2018’de Marjory Stoneman Douglas Lisesine Nikolas Cruz tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 14’ü öğrenci toplam 17 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı. Cruz, bugün çıkarıldığı mahkemede hakkındaki 17 cinayet ve 17 cinayete teşebbüs suçlamasını kabul etti.

Cruz, idam cezası veya ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kalırken, Cruz’un cezasına kurulacak olan jüri tarafından karar verilecek. Savcılar, Cruz hakkında idam cezası talep etmeyi planladıklarını açıkladı.

“Umarım başkalarına yardım etmem için bana bir şans daha verirsiniz”

Cruz mahkemede kurbanların ailelerine ve yakınlarına hitaben yaptığı kısa konuşmada, "Yaptıklarım için çok üzgünüm ve her gün bununla yaşamak zorundayım" ifadelerini kullanarak, "İkinci bir şansım olsaydı, başkalarına yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapardım" dedi. Cruz, “Artık televizyon bile izleyemiyorum. Sakinliğimi korumak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve gerçekten üzgün olduğumu bilmenizi istiyorum. Umarım başkalarına yardım etmem için bana bir şans daha verirsiniz. Nereye gideceğime, yaşayıp yaşamayacağıma dair kararın sizin elinizde olduğunu inanıyorum. Jürinin değil. Üzgünüm” ifadelerini kullandı.

“Cezayı karara bağlama yetkisi kurbanların ailelerinin değil jürinin”

Cruz’un konuşmasının ardından cezasını karara bağlama yetkisinin kurbanların ailelerinin değil jürinin olduğunu hatırlatan yargıç Elizabeth Scherer, binlerce jüri üyesinin taranması gereken davanın ocak ayında başlamasını umduğunu belirtti.

Öte yandan Cruz’un avukatı David Wheeler, yargıç Scherer’den Cruz için 17 kez ömür boyu hapis cezası verilmesini istemiş, savcılar ise bu teklifi reddetmişti.