ABD’de evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence eden şahıs tutuklandı

ABD’nin California eyaletinde sanat galerisi sahibi 71 yaşındaki Collier Gwin, galerisinin önünde yatan evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence ettiği görüntülerin infiale yol açmasının ardından “kabahat” suçlamasıyla tutuklandı.

ABD’nin California eyaletinde yer alan San Francisco kentindeki Montgomery Caddesi’nde 9 Ocak’ta sanat galerisi sahibi 71 yaşındaki Collier Gwin, galerisinin önünde yatan evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etmişti. Gwin’in evsiz kadına yaptığı sulu işkencenin görüntüleri tüm dünyada tepki çekerken, Gwin’in “kabahat” suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

San Francisco Bölge Savcısı Brooke Jenkins, Gwin hakkında 6 aya kadar hapis ve 2 bin dolar para cezası talep etti. Jenkins, "Topluluğumuzun evsiz bir üyesinin darp edilmesi tamamen kabul edilemez. Bay Gwin, eylemleri için uygun sonuçlarla karşılaşacak. Foster Gwin galerisindeki vandalizm de tamamen kabul edilemez ve durdurulmalı. İki yanlış bir doğru etmez" dedi.

Polisi, söz konusu olaya anında müdahale ederken, Gwin ve evsiz kadın birbirlerinden şikayetçi olmamıştı. Daha sonra olay yaşananları daha ayrıntılı bir şekilde araştıran ve bölge savcısından tutuklama emri talep eden polisin Sokak Kriz Müdahale Ekibine devredilmişti.