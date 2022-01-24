ABD, Ukrayna’ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD’nin Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, gerekmesi halinde Ukrayna’ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, ABD ve AB Rusya üzerinde baskı kurmayı sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimde gerekmesi halinde Ukrayna’ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini açıkladı. Kirby, söz konusu birliklerin konuşlandırılması konusunda nihai bir kararın verilmediğini ifade ederek, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in ABD Başkanı Joe Biden’ın emriyle söz konus askerleri yüksek alarm durumuna geçirdiğini açıkladı.

Söz konusu emrin, NATO’nun Rusya’nın saldırganlığı karşısında Ukrayna’ya asker konuşlandırmaya karar vermesi durumunda ABD’nin de buna hazır olmasını sağlamakla ilgili olduğunu ifade eden Kirby, “Bu, NATO müttefiklerimize güvence vermektir" dedi.

"Rusların gerilimi düşürme niyeti olmadığı çok açık"

Kirby, ABD’nin söz konusu konuşlandırmaya hazır olmamasının "sorumsuzca olacağını" belirtti. Pentagon’un bunu neden şimdi yaptığı sorulduğunda ise Kirby, "Rusların gerilimi düşürme niyeti olmadığı çok açık" dedi.

ABD, Kiev Büyükelçiliğindeki çalışanlarına tahliye emri vermişti

ABD, Rusya’nın devam eden tehdidini gerekçe göstererek, Kiev Büyükelçiliğindeki çalışanlarına ülkeden ayrılmalarını emretmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD hükümet çalışanlarının da ülkeden gönüllü olarak ayrılmasına izin vermiş ve ABD vatandaşlarının ülkeden derhal ayrılmaları gerektiğini belirtmişti.