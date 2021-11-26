8 kişinin yaşadığı tek katlı ev alevlere teslim oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde 8 Suriye uyruklu şahsın yaşadığı tek katlı ev, bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. İddiaya göre, ev içerisindeki 60 bin lira da alevlerle birlikte kül oldu.

Serik’in Kökez Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir evde bu sabah saat 10.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 8 kişinin oturduğu evde yangını ilk olarak evin içerisindekiler fark edip itfaiye ekiplerine haber verdiler. Ekipler, kısa süre içerisinde bölgeye geldiler. 2 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, ev içerisinde yaşayanların Suriye uyruklu olduğu ve iddiaya göre yangında yaklaşık 60 bin TL’lerini kaybettikleri belirtildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Ev içerisinde yaşayan 8 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının kesin sebebi henüz bilinmezken, elektrik tesisatından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.