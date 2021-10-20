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4 yıldır firar olarak aranan şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 4 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahısla beraber 4 kişi daha yakalandı.

Asayiş 20.10.2021, 19:05
4 yıldır firar olarak aranan şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 4 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahısla beraber 4 kişi daha yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına farklı mahallelerde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, hakkında ’herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık’, ’hükümlü veya tutuklunun kaçması’, ’suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi’ suçlarından 4 ayrı yakalama emri bulunan, 2017 yılından bu yana firar olarak aranan ve 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E., ’silahla yağma’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., ’hakkında gece vakti silahla yağma’ suçundan 4 yıl 4 y 15 gün hapis cezası bulunan F.A., ’hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. ve ’hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.H. yakalandı.

Ayrıca, operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan toplam 22 şahıs yakalanırken, 5 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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