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2 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE EDREMİT NARKOTİK SUÇLAR İLE MÜCADELE GRUP AMİRLİĞİNDE YAPILAN ÇALIŞMADA UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIKLARI İDDİA EDİLEN İKİ KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
Asayiş 14.09.2020, 12:00
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliğinde yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen, A.Ö. ve N.T. İsimli şahısların yakalanması ve ikametlerinde arama yapılması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. ve N.T. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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