15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz bilinmeyen kadın, peronların bulunduğu kısımda telefonla konuşuyordu. O esnada bir firmaya ait kimliği henüz bilinmeyen otobüsün şoförü, park etmek için perona yaklaşırken kadını görmeyerek ezdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, otobüsün altında kalan kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatırken şoförün gözaltına alındığı öğrenildi.