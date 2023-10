“Kadınların Her Hamlesi, Cumhuriyetin Karesi” başlığıyla gerçekleştirilen Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’nda Ceren Tırpan şampiyon, WIM Hayale İsgenderova ikinci ve WCM Elif Zeren Yıldız üçüncü olurken Arzum sponsorluğunun 15. yılı kapsamında 17 kadın sporcuya “Satrançta Fark Oluşturan Kadınlar” ödülü verildi.



16–22 Ekim’de, Çeşme çarşısındaki Aya Haralambos Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası finallerinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular, dokuz tur boyunca kıyasıya mücadele etti. 22 Ekim 2023 Pazar günü düzenlenen ödül töreninde şampiyon Ceren Tırpan, ikinci WIM Hayale İsgenderova ve üçüncü WCM Elif Zeren Yıldız ödüllerini, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray'ın elinden aldı.



Düzenlenen ödül törenine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Federasyon Yönetimi, Çeşme Gençlik Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, İl Temsilcisi Hasan Karaköse, İlçe Temsilcileri Mehmet Sarısaç, Suat Yıldız, sporcular, veliler ve basın mensupları katıldı.



"Bütün imkanlarımızla satranç sporcularının yanındayız"

Törende konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç Dr. Safa Koçoğlu, "Bakanlığımızın bütün imkanlarıyla satranç sporcularımızın yanındayız. Pascal'ın şu sözlerini belirtmek istiyorum, 'Satranç tahtası insan zihninin jimnastik salonudur.' Bu sporda kariyer yapmak büyük başarı ve burada sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize tekrar başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.



“Türk satrancının yükselişinde kadınların imzası var”

2023 Arzum Türkiye Satranç Şampiyonasında ödül alan tüm sporcularımızı tebrik eden Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Gülkız Tulay, “Türk satrancının yükselişinde kadınların imzası var” dedi.



Satrancı Türkiye’de geliştirmek için büyük sorumluluk üstlendiklerini belirten Başkanımız Gülkız Tulay şöyle konuştu:



Bugün gururla belirtmeliyim ki Dünya’da Türk satrancı, Türk yıldızlarının başarısı konuşuluyor. Lisansı sporcu sayısında 1 milyon 200 bin sporcumuzla tüm spor dallarının önündeyiz. 400 bine yaklaşan lisanslı kadın sporcu sayısı ile de tüm spor dallarının önündeyiz. Yönetim kurulumuzda 6 kadın üyemiz var. Federasyonumuzda her üç çalışanımızdan birisi kadın. Başarı hikayemizi büyütmek için çalışıyoruz. Yol arkadaşlarımızın, sponsorlarımızın bu başarıda payı büyük. Arzum ile Türkiye’nin en prestijli satranç şampiyonalarından “Türkiye Kadınlar Şampiyonası’nı” 15 yıldır birlikte hayata geçiriyoruz. Onlara bize güvendikleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Daha iyisi için beraber mücadele edeceğiz. Genç kızlarımızın hayatına ‘satranç’ ile dokunabilmek, ülkemize gurur öykülerini kazandırmak için çalışacağız. Arzum ile iş birliğimizin 15. Yılı kapsamında ödül alan tüm sporcularımızı tek tek yürekten kutluyorum.”



“Cumhuriyetimizin 100. yılını kadınlarımızın başarısı ile kutlamak istedik”



Şampiyonanımızın ödül töreninde konuşma yapan Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray, “Arzum olarak kadın satranç sporcu sayısının her geçen gün artması için Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sponsorluğumuzu 15 yıldır aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Bu yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine özel “Kadınların Her Hamlesi, Cumhuriyetin Karesi” mottosuyla düzenlediğimiz şampiyona ile Cumhuriyetimizin 100. Yıllını, kadınlarımızın başarısı ile kutlamak istedik. Şampiyonamızın yanı sıra sponsorluğumuzun, hayalleri ve yapmak istedikleri konusunda birçok kadına cesaret verdiği inancındayız. Aldığımız dönüşler bu inancımızı kanıtlıyor ve motivasyonumuzu artırıyor. Şampiyonada mücadele eden birçok kadın satranç sporcu, belki de hiç tanımadığı onlarca kadına rol model olacak. Birçok küçük kızımızın satranca başlamasına vesile olacak. Rol modeli başarılı bir satranç sporcusu olan kadınlarımız, istediğinde neler başarabileceğini, yapılmaz denilenleri yapabileceğini herkese gösterecek” diye konuştu.



"Bu güzel enerjinin devam etmesini diliyorum"



Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı da yaptığı konuşmada, "Ben Çeşme'de bulunduğum müddetçe üçüncü satranç şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Bu şampiyonaların devam etmesi, Çeşme'mizin tanınırlığı, sporun birleştirici gücünden de gelmektedir. Bu güzel enerjinin devam etmesini diliyorum" dedi.



"Sporun ve sporcunun destekçisi olmaya, bugün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz"



Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da bir konuşma yaparak, "Çeşme Belediyesi olarak sporun ve sporcunun destekçisi olmaya, bugün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz. Bu kapsamda Türkiye Satranç Federasyonu ile yaptığımız organizasyonlara bir tanesini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki organizasyonlarda beraber olmak dileğiyle Çeşme'ye hoşgeldiniz diyorum" diye konuştu.



Ödüller sahiplerini buldu



Arzum sponsorluğunun/şampiyonanın 15. yılı kapsamında ''Satrançta Fark Oluşturan Kadınlar'', ödülleri Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda Aldıkları Başarılar ile Fark Oluşturan Kadın Sporcular WFM Zeynep Çiftçi, Selin Torun, Zeynep Acar, WCM Elifnaz Akat, WCM Işıl Can ve Arya Aydoğan, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Azmiyle Zorluk Tanımayan Kadın Sporcu” ödüllerini, WCM Elif Zeren Yıldız, Masal Budumlu, WCM Dila Baloğlu, Hena, Karadaş, Beren Kalyoncu, Beren Nisa Karabaş aldılar. “Olimpiyat Heyecanında Ülkemize İlkleri Yaşatan Kadın Sporcular” kategorisinde WFM Gülenay Aydın, Hatice Aslı Muştu, WCM Elifnaz Akat ödül aldılar. “Arzum Türkiye Kadınlar Şampiyonası’nda En Fazla Şampiyon Olan Sporcu” ödülünün sahibi WGM Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu olurken, “Satrançta Mücadelesiyle Engel Tanımayan Sporcu” ödülünün sahibi ise WCM Handenur Şahin oldu.