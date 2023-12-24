Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Artvin merkezde 25 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, "Olumsuz hava şartları, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle Artvin Merkez ilçede 25 Aralık 2023 Pazartesi günü tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de aynı gün izinli sayılacaktır" denildi.

