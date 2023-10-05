Artemis Halı, Armis Yatak ve Etrofil İplik markalarını bünyesinde bulunduran ACME Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, halka arz başvurusuyla ilgili şunları söyledi: “Şirketimiz için önemli bir dönüm noktası olan halka arz sürecini başlatarak büyüme hedeflerimizi daha fazla yatırımcı ile paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Gaziantep, Türkiye'de halı sektörünün merkezi konumunda olup, hem üretim hem de ihracat açısından önemli bir rol oynamaktadır. Artemis Halı olarak, Gaziantep'te temellerimizi atmış ve sektörde 15 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteriyoruz. Son teknolojiyi kullanarak ürettiğimiz ürünlerle sektörde öne çıkan bir başarı elde ettik. Halka arz sürecinin başlamasıyla elde edeceğimiz geliri, sektördeki konumumuzu daha da güçlendirmek ve yeni pazarlara açılmak için kullanacağız. Gaziantep'teki üretim tesisimiz, 36 bin metrekare kapalı ve 10 bin metrekare açık alan olmak üzere toplamda 46 bin metrekarelik bir alana sahiptir. Burada katma değeri yüksek ürünler ve doğal elyaflardan halılar üreterek; hem Türkiye'nin hem de bölgenin ekonomisine ihracat ve iç pazarda katkıda bulunuyoruz. Artemis Halı olarak, 1500'den fazla satış noktasıyla halı sektöründe büyümeye devam ediyoruz.”