Uzun yıllar boyunca sektöre değerli katkılarda bulunan Erdem Şahin, görev aldığı kurumlarda başarılı çalışmalarıyla tanınan bir isimdi. Kariyerinde birçok önemli pozisyonda bulunan Şahin, en son Arkas Denizcilik’te Liman Acenteliği Müdürü olarak görev yapıyordu.

Meslektaşları ve sektördeki dostları tarafından çalışkanlığı, vizyoner yaklaşımı ve liderliğiyle takdir edilen Erdem Şahin’in vefatı, lojistik ve denizcilik dünyasında derin bir boşluk yarattı.

Ekovitrin olarak, Erdem Şahin’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Arkas Holding camiasına başsağlığı diliyoruz.