Yolcu valizinden kaçak sigara çıktı

Ardahan’da bir minibüsün bagajındaki yolcu valizinde 420 paket kaçak sigara bulundu.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüpheli bir şahsın Şırnak’tan Ardahan’a gelen yolcu minibüsünde kaçak sigara getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler Elde edilen bilgiler doğrultusunda açık kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu yolcu minibüsünü Çamlıçatak yol arama ve kontrol noktasında durdurdu. Minibüste bulunan şüpheliye ait valizde yapılan aramada 420 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.