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Posof’ta sis etkili oldu
Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu.
ARDAHAN 16.12.2020, 11:31
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Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu.
Ardahan’ın Posof ilçesinde sabah saatlerinde oluşan sis bulutuyla güzel görüntüler ortaya çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle ilçe merkezinin büyük bölümünde "sis denizi" oluştu. İlçede oluşan sis dağların yamaçlarını da kapladı.Sürücüler, sisli hava yüzünden trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye düştü.
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