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Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü Posof’ta kutlandı

Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. Yıldönümü Serhat İlçe Posof ta kutlandı.

ARDAHAN 09.04.2021, 11:05
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Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü Posof’ta kutlandı

Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. Yıldönümü Serhat İlçe Posof ta kutlandı.

Hükümet konağı önünde başlayan törene Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri siyasi parti temsilcileri katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşından sonra korona tedbirleri içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde tebrikler kabul edildi.
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