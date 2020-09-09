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DSİ Çıldır’da dere ıslahı yaptı
DSİ ÇILDIR’DA DERE ISLAHI YAPTI(ARDAHAN-İHA)
ARDAHAN 09.09.2020, 12:16
Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Kars Bölge Müdürlüğü’nce Çıldır’da dere ıslahı yapıldı.
DSİ 24. Bölge Müdürü Şükrü Baysal‘ın talimatlarıyla; Bölge Müdürlüğü iş makineleri ve personelleri marifetiyle Ardahan’ın Çıldır İlçesi’nde bulunan Karaçay Deresi’nde toplu makineli çalışma ile 160 metre uzunluğunda dere çift taraflı istifli taş tahkimatı ıslah edildi.
Dolgu yapılmak suretiyle sapılan ıslah çalışmasında meydana gelebilecek taşkınların da önüne geçildi.
DSİ 24. Bölge Müdürlüğü’nün bu tür çalışmalara aralıksız devam edeceği öğrenildi.
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