Çıldırlı veteriner hekimden ilçeye röntgen cihazı

Çıldır’da hizmet veren “Hizmet Veteriner Kliniği” bir ilke imza atarak hayvan röntgen cihazını ilçeye kazandırdı.

Üreticilerin hayvan hastalıklarında yaşamış olduğu sorunları en aza indirmeyi hedeflediğini dile getiren veteriner hekim Can Volkan Karabağ bunun için sürekli kendini yenilediğini belirtti. Hayvan hastalıklarında kullanılmak üzere ilçeye kazandırmış olduğu röntgen cihazının son derece gerekli olduğunu dile getiren veteriner hekim Can Volkan Karabağ “Kars, Ardahan, Iğdır bölgesinde Kars Kafkas Üniversitesi haricinde hiçbir yerde hayvanlar için röntgen cihazı yoktu. Bu sebeple bize veya başka bir kliniğe gelen kırık vakalarını Kars’a gönderiyorduk. Buda vatandaşa bir sürü yol külfetine mal oluyordu. Bende ilimizin bu konudaki açığını kapatmak ve bu hizmeti vermek adına bir ilke imza atarak son sistem bir rontgen cihazı aldım. İneklerde tel, çivi, ip, akçiğer kisti vs dışarıdan teşhis konulmayan vakalarda rahatlıkla teşhis koyuyorum ve tedavi ediyorum. Başka yere yönlendirme yapmıyorum. Aynı şekilde kedi köpek ve buzağılarda kırık çıkık olaylarını ve diğer hastalıklarda da rahatlıklarda kullanabiliyorum. Amacımız vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en aza idirerek onlara destek olmak.Bunun içinde sürekli çağın gereklerine ayak uydurarak hizmet kalitemizi sürekli yükseltiyoruz. Yeni röntgen cihazımız vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.