Ardahan’dan belediyeden sokaklarda kar temizliği

Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, kent merkezindeki ana arterler, ara cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık iki hafta boyunca aralıklarla yağan ve yarım metreye yaklaşan kar, belediye ekiplerince temizleniyor. Ana caddelerdeki kar çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, mahallelerin ara cadde ve sokaklarında kar küreme işlemlerini sürdürüyor.

Gece gündüz demeden yoğun bir mesai yapan belediye ekipleri, kepçelerle toplanan kar ve buz kütlelerini kamyonlarla şehir merkezi dışına taşıyor. Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Faruk Demir, vatandaşların cadde ve sokaklarda zorluk yaşamamaları adına ekiplerin yoğun bir mesai içinde olduğunu bildirdi.