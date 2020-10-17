Ardahan’da “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla Koronavirüs denetimleri devam ediyor
ARDAHAN’DA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ, “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” SLOGANIYLA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.
Ardahan’da Koronavirüs denetimleri, “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla aralıksız devam ediyor.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in de bizzat katılımı ile yapılan denetimlerde vatandaşlar ve esnaf, maske, mesafe ve temizlik konularında bilgilendirilerek uyarılıyor.
Denetimler kapsamında Merkez cami kavşağında ve eski meydan bölgesinde vatandaşların kalabalık bulunduğu alanlar ile ticari taksiler ve işyerlerini denetleyen Vali Öner, görüştüğü vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde hastalığın önlenebileceğini söyledi.
Ardahanlıların büyük oranda kurallara uyduğunu belirten Vali Öner, “Bizler ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma kapsamında emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum, önemli bir emek sarf ediyorlar. Bugünkü denetimlerde ise vatandaşımızın genel manada kurallara uyduğunu gözlemledik. Daha hassas olunması için bazı uyarılarımız ve önerilerimiz oldu. Hepimiz kurallara uydukça sonuç daha da güzel olacak” dedi.
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