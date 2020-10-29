Ardahan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
ÇAMBELİ KÖYÜNDEN ÇAK KALESİ’NE KADAR ELLERİNDE Kİ BAYRAKLARLA 5 KİLOMETRE YÜRÜYEN KATILIMCILAR GÜRCİSTAN SINIRINA YAKIN ÇAK KALESİ’NE TÜRK BAYRAĞINI ASTI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılı kutlaması kapsamında etkinlikler düzenlendi.
Bir gün önceden başlayan tören kutlamaları kapsamında Hükümet Konağı önünde, garnizon komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene tüm resmi kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi partiler, şehit ve gazi temsilcileri katıldılar.
Kurum amirleri vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Posof Kaymakamı Murat Mete tarafından hazırlanan programla bir ilki daha yaşandı. Çambeli köyünden Çak Kalesi’ne kadar ellerinde ki bayraklarla 5 kilometre yürüyen katılımcılar Gürcistan sınırına yakın Çak Kalesi’ne Türk bayrağını astı.
İkinci günde devam eden etkinlikler de Kaymakam Murat Mete ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar, protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti.
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