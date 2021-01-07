Ardahan’a turistik bungalov evler yapılacak

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)’nın desteğiyle Ardahan Belediyesi turistik bungalov evler yapılacak.

Ardahan Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle “Kültür, Doğa, Turizm Üçgeninde Yaşam Vadisi” projesini hayata geçiriyor. SERKA’nın 6.Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na “Kültür, Doğa, Turizm Üçgeninde Yaşam Vadisi” projesi ile başvuran ve projesi destek almaya hak kazanan Ardahan Belediyesi ile SERKA arasında sözleşme imzaladı.

Kentin turizmine önemli katkı sunması amacıyla hazırlanan projenin sözleşmesini Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir imzaladı. Proje kapsamında kent merkezinde 10 adet turistik bungalov ev ile restoran yapılması ve bu sayede en az 30 kişinin de istihdam edilmesi amaçlanıyor. Son dönemlerde SERKA’nın bölge illerine yönelik tanıtım çalışmalarıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin görmek istedikleri turistik destinasyonların başında Ardahan da yer alıyor. Yaklaşık 18 ayda bitirilmesi öngörülen proje aynı zamanda, Ardahan’ın turizm altyapısının iyileştirilerek, nitelikli konaklama modeli oluşturmayı amaçlıyor.