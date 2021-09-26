Ardahan Üniversitesi son sırada yer aldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Ardahan Üniversitesi yüzde 32 doluluk oranıyla listenin son sırasında yer aldı.

Akademisyen göçü ile gündeme gelen Ardahan Üniversitesi yerleştirme oranlarında devlet üniversiteleri arasında son sırada yer alarak hayal kırıklığı yaşattı.

Geçtiğimiz günlerde Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’in rektörlük görevinin yanı sıra dekanlık, enstitü müdürlüğü ve koordinatörlük gibi 10 farkı görevi yanı ayda yürütmesi tepki toplamıştı.

Ardahan Üniversitesinin 635 kontenjan için sadece 204 öğrencinin yerleştirilmesi ile yüzde 32.13 oranında doluluğa sahip olması Ardahanlılar tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.